Вздовж столичних вулиць будуть створені паркувальні «кишені»

Паркувальні «кишені» облаштують виключно у місцях, де це дозволяє ширина тротуару

У рамках реконструкції, капітального і поточного ремонтів доріг, із метою упорядкування руху та наведення ладу з паркуванням на вулицях столиці комунальна корпорація «Київавтодор» приступила до облаштування спеціальних «кишень» для паркування та зупинок автотранспорту. Як пояснюють у прес-службі «Київавтодору»,



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Паркувальні «кишені» облаштують виключно у місцях, де це дозволяє ширина тротуару

У рамках реконструкції, капітального і поточного ремонтів доріг, із метою упорядкування руху та наведення ладу з паркуванням на вулицях столиці комунальна корпорація «Київавтодор» приступила до облаштування спеціальних «кишень» для паркування та зупинок автотранспорту.

Як пояснюють у прес-службі «Київавтодору», паркувальні «кишені» облаштують виключно у місцях, де це дозволяє ширина тротуару, між деревами та у так званих «мертвих зонах» тротуарної частини. При цьому не буде завдано шкоди зеленим насадженням.

На сьогодні нормативними актами передбачено ширину тротуарів на житлових вулицях не менш ніж 1,5 метра, на магістральних вулицях – не менш 3 метрів.

У КМДА зазначили, що із серпня 2018 року, коли вступить у силу Закон України «Про паркування», всі транспортні засоби, що будуть припарковані у заборонених для паркування місцях, примусово евакуйовуватимуть на штрафні майданчики.

Як повідомлялося, одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці -Володимирська - капітально ремонтується.

Нагадаємо також, що у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.

Джерело: Вечірній Київ