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    На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики

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    У молодика виявили розфасовані наркотичні речовини - На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики
    Фото: Нацполіція
    У молодика виявили розфасовані наркотичні речовини

    У затриманого вилучили 28 пакетиків червоного кольору та 7 поліетиленових пакетиків із зеленою речовиною

    Під час патрулювання на вулиці Підвисоцького у Печерському районі Києва поліцейські помітили молодика, який підозріло себе поводив. Коли він побачив правоохоронців, почав втікати, але його відразу наздогнали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

    Як розповів командир полку поліції особливого призначення №2 Михайло Павлушко, у ході поверхневої перевірки у молодика виявили розфасовані наркотичні речовини, попередньо – марихуану. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Затриманим виявився 18-річний мешканець Печерського району. Нам він пояснив, що зберігав наркотики для власного вживання, однак цю інформацію перевірять у ході слідства», - повідомив Павлушко. 

    У затриманого вилучили 28 пакетиків червоного кольору та 7 поліетиленових пакетиків із зеленою речовиною рослинного походження. Окрім того, у хлопця знайшли пристрої для паління та подрібнення рослинної речовини. Вилучене направили для проведення експертизи. 

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. 

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    На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики
    На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики
    На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики
    На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики

    Як повідомлялося, у селі Красилівка Броварського району поліцейські вилучили у місцевого жителя близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля, а також викорчували більше 50 кущів конопель.

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