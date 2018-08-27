На Печерську у 18-річного хлопця спецпризначенці виявили розфасовані наркотики



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Фото: Нацполіція У молодика виявили розфасовані наркотичні речовини

У затриманого вилучили 28 пакетиків червоного кольору та 7 поліетиленових пакетиків із зеленою речовиною

Під час патрулювання на вулиці Підвисоцького у Печерському районі Києва поліцейські помітили молодика, який підозріло себе поводив. Коли він побачив правоохоронців, почав втікати, але його відразу наздогнали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів командир полку поліції особливого призначення №2 Михайло Павлушко, у ході поверхневої перевірки у молодика виявили розфасовані наркотичні речовини, попередньо – марихуану. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Затриманим виявився 18-річний мешканець Печерського району. Нам він пояснив, що зберігав наркотики для власного вживання, однак цю інформацію перевірять у ході слідства», - повідомив Павлушко.

У затриманого вилучили 28 пакетиків червоного кольору та 7 поліетиленових пакетиків із зеленою речовиною рослинного походження. Окрім того, у хлопця знайшли пристрої для паління та подрібнення рослинної речовини. Вилучене направили для проведення експертизи.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у селі Красилівка Броварського району поліцейські вилучили у місцевого жителя близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля, а також викорчували більше 50 кущів конопель.