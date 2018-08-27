На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці



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Фото: Нацполіція України У чоловіка вилучили близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля

Правоохоронці викорчували більше 50 кущів конопель

В селі Красилівка в рамках операції «Мак» працівники Броварського відділу поліції вилучили близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля, а також викорчували більше 50 кущів конопель. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

42-річний місцевий житель вирощував заборонені рослини на власному подвір’ї. Чоловік поливав, підгортав та підв’язував коноплі разом з огірками та помідорами у теплиці.

За фактами незаконного виробництва, виготовлення та зберігання наркотичних засобів, а також вирощування конопель поліція відкрила кримінальне провадження.

Всі речові докази вилучені та направлені на експертизу. Триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.