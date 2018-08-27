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    На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці

    • Розсилка
    У чоловіка вилучили близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля - На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці
    Фото: Нацполіція України
    У чоловіка вилучили близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля

    Правоохоронці викорчували більше 50 кущів конопель

    В селі Красилівка в рамках операції «Мак» працівники Броварського відділу поліції вилучили близько чотирьох кілограмів висушеного та готового до вживання наркозілля, а також викорчували більше 50 кущів конопель. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

    42-річний місцевий житель вирощував заборонені рослини на власному подвір’ї. Чоловік поливав, підгортав та підв’язував коноплі разом з огірками та помідорами у теплиці.  

    За фактами незаконного виробництва, виготовлення та зберігання наркотичних засобів, а також вирощування конопель поліція відкрила кримінальне провадження. 

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    На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці
    На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці
    На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці
    На Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці

    Всі речові докази вилучені та направлені на експертизу. Триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

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    Київщина наркотики поліція
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