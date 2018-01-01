На Печерську влаштують історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал»
- Сьогодні, 10:59
-
Розсилка
Заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут
Киян та гостей міста запрошують на захоплююче видовище - історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал», яка присвячена 100-річчю бою під Крутами.
«29 січня у Києві на історичному місці, відбудеться реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі Арсенал. Актори відтворять події, які відбувались наприкінці січня 1918 року», - зазначили організатори.
Після реконструкції відбудеться cмолоскипний марш від Арсенальної площі до Аскольдової могили присвячений героям Крут
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.