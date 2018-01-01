  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Печерську влаштують історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал»

    Заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут
     Киян та гостей міста запрошують на захоплююче видовище - історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал», яка присвячена 100-річчю бою під Крутами. «29 січня у Києві на історичному місці, відбудеться реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі Арсенал. Актори відтворять події, які відбувались наприкінці січня
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка

    Заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут

     Киян та гостей міста запрошують на захоплююче видовище - історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал», яка присвячена 100-річчю бою під Крутами.

    «29 січня у Києві на історичному місці, відбудеться реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі Арсенал. Актори відтворять події, які відбувались наприкінці січня 1918 року», - зазначили організатори.

    Після реконструкції відбудеться  cмолоскипний марш від Арсенальної площі до Аскольдової могили присвячений героям Крут

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

    Читайте також
    Київ День пам'яті Героїв Крут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ