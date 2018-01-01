На Печерську влаштують історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал»

Заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут

Киян та гостей міста запрошують на захоплююче видовище - історичну реконструкцію бою за завод «Арсенал», яка присвячена 100-річчю бою під Крутами. «29 січня у Києві на історичному місці, відбудеться реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі Арсенал. Актори відтворять події, які відбувались наприкінці січня