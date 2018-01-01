Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика

У селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами

Історична драма розкриє героїчний подвиг студентів-крутовцев, які самовіддано встали на захист Батьківщини. В бою під Крутами взимку 1918 року багато з них заплатили своїм життям заради незалежності України. На тлі цих трагічних для країни подій зароджується любов головних героїв картини - Софії і Андрія. «Рівно через 100 років історичні



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фото: 44.ua Зйомки фільму про Героїв Крут

У селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами

Історична драма розкриє героїчний подвиг студентів-крутовцев, які самовіддано встали на захист Батьківщини. В бою під Крутами взимку 1918 року багато з них заплатили своїм життям заради незалежності України. На тлі цих трагічних для країни подій зароджується любов головних героїв картини - Софії і Андрія.

«Рівно через 100 років історичні події повторюються, тому саме зараз фільм став таким актуальним. І навіть те, що відбувається на майданчику, ви бачите, погодні умови - вони такі ж, тому що ми знімаємо саме тоді, коли відбувався бій», - розповів автор ідеї і сценарію фільму Костянтин Коновалов.

До складу творчої групи також увійшли режисер Олексій Шапарев, продюсер Андрій Корнієнко, актори Євген Ламах, Надія Коверская, Андрій Федінчік, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро і Остап Ступки. Крім професійних акторів у фільмі задіяні бійці Нацгвардії.

Виробництво фільму здійснює компанія Good Morning Film за підтримки Держкіно України. Стрічку глядачам планують показати в жовтні 2018 року.

Джерело: 44.ua