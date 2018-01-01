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    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика

    У селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами
    Історична драма розкриє героїчний подвиг студентів-крутовцев, які самовіддано встали на захист Батьківщини. В бою під Крутами взимку 1918 року багато з них заплатили своїм життям заради незалежності України. На тлі цих трагічних для країни подій зароджується любов головних героїв картини - Софії і Андрія. «Рівно через 100 років історичні
    • Сьогодні, 08:01
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    Зйомки фільму про Героїв Крут
    фото: 44.ua
    Зйомки фільму про Героїв Крут

    У селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами

    Історична драма розкриє героїчний подвиг студентів-крутовцев, які самовіддано встали на захист Батьківщини. В бою під Крутами взимку 1918 року багато з них заплатили своїм життям заради незалежності України. На тлі цих трагічних для країни подій зароджується любов головних героїв картини - Софії і Андрія.

    «Рівно через 100 років історичні події повторюються, тому саме зараз фільм став таким актуальним. І навіть те, що відбувається на майданчику, ви бачите, погодні умови - вони такі ж, тому що ми знімаємо саме тоді, коли відбувався бій», - розповів автор ідеї і сценарію фільму Костянтин Коновалов.

    До складу творчої групи також увійшли режисер Олексій Шапарев, продюсер Андрій Корнієнко, актори Євген Ламах, Надія Коверская, Андрій Федінчік, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро і Остап Ступки. Крім професійних акторів у фільмі задіяні бійці Нацгвардії.

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    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    Під Києвом знімають фільм про Героїв Крут. Фоторепортаж зі знімального майданчика
    фото: 44.ua

    Виробництво фільму здійснює компанія Good Morning Film за підтримки Держкіно України. Стрічку глядачам планують показати в жовтні 2018 року.

    Джерело: 44.ua

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