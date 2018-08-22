На Північному мосту масштабна ДТП: зіткнулися сім автівок (фото)



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Фото: Київ оперативний ДТП на Північному мосту

В результаті ДТП утворився серйозний затор в бік Почайної

У середу, 22 серпня, вранці у годину пік на Північному мосту у Києві сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

На мосту зіштовхнулися відразу сім автомобілів.

В результаті ДТП утворився серйозний затор в бік Почайної (Петрівки).

На місці ДТП працює поліція.

Нагадаємо, 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі автомобілі Hyundai, Peugeot і Ford. За словами очевидців, молодий хлопець-водій BMW начебто був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.