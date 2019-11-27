На Подолі молодик влаштував різанину (фото)



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Оперативники встановили та затримали чоловіка, на якого вказав потерпілий Фото: Нацполіція

Після спільного розпивання алкоголю між знайомими виник конфлікт, внаслідок якого один вдарив іншого ножем у живіт

На столичному Подолі поліцейські затримали чоловіка за ножове поранення товариша.

До Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у приміщенні хостелу на вулиці Замковецькій ножем поранено чоловіка. На виклик виїхали патрульні та слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що молодики разом вживали спиртні напої та вирушили за «добавкою» у магазин. Однак по дорозі між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті один із них схопив ножа та вдарив ним іншого у живіт, після чого втік.

За декілька годин оперативники встановили та затримали чоловіка, на якого вказав потерпілий. Ним виявився 29-річний уродженець Вінниччини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство та крадіжки.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Судом обирається запобіжний захід. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під час сутички на виході зі станції столичного метрополітену «Контрактова площа» чоловік вдарив ножем незнайомця та намагався втекти. Однак його відразу після злочину затримали поліцейські.