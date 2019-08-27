На Повітрофлотському проспекті водій Mitsubishi відкрив стрілянину
За попередньою інформацією, поранено людину
У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі Києва водій Mitsubishi Lancer IX вистрілив з травматичного зброї і зник в невідомому напрямку. Правоохоронці розшукують чорний автомобіль Mitsubishi.
Інцидент стався близько 10:30 за адресою Повітрофлотський проспект, 52. Про це повідомляє Інформатор.
Водій чорного Mitsubishi Lancer IX кілька разів вистрілив з травматичного зброї в повітря. Також, за попередньою інформацією, він поранив людину. Після цього він зник у невідомому напрямку.
Поліція розшукує Mitsubishi з номерами «АМ 65 59 АМ».
У Києві введено оперативний план «Перехоплення».
Поліція просить усіх, хто бачив схожу за описом машину, негайно повідомити на лінію «102».
Нагадаємо, 26 серпня на вул. Малокитаївській у Голосіївському районі Києва відбувся конфлікт із стріляниною.