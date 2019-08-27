На Повітрофлотському проспекті водій Mitsubishi відкрив стрілянину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій автомобіля кілька разів вистрілив з травматичного зброї

За попередньою інформацією, поранено людину

У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі Києва водій Mitsubishi Lancer IX вистрілив з травматичного зброї і зник в невідомому напрямку. Правоохоронці розшукують чорний автомобіль Mitsubishi.

Інцидент стався близько 10:30 за адресою Повітрофлотський проспект, 52. Про це повідомляє Інформатор.

Водій чорного Mitsubishi Lancer IX кілька разів вистрілив з травматичного зброї в повітря. Також, за попередньою інформацією, він поранив людину. Після цього він зник у невідомому напрямку.

Поліція розшукує Mitsubishi з номерами «АМ 65 59 АМ».

У Києві введено оперативний план «Перехоплення».

Поліція просить усіх, хто бачив схожу за описом машину, негайно повідомити на лінію «102».

Нагадаємо, 26 серпня на вул. Малокитаївській у Голосіївському районі Києва відбувся конфлікт із стріляниною.