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    На Повітрофлотському проспекті водій Mitsubishi відкрив стрілянину

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    Водій автомобіля кілька разів вистрілив з травматичного зброї&nbsp; - На Повітрофлотському проспекті водій Mitsubishi відкрив стрілянину
    Водій автомобіля кілька разів вистрілив з травматичного зброї 

    За попередньою інформацією, поранено людину

    У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі Києва водій Mitsubishi Lancer IX вистрілив з травматичного зброї і зник в невідомому напрямку. Правоохоронці розшукують чорний автомобіль Mitsubishi.

    Інцидент стався близько 10:30 за адресою Повітрофлотський проспект, 52. Про це повідомляє Інформатор. 

    Водій чорного Mitsubishi Lancer IX кілька разів вистрілив з травматичного зброї в повітря. Також, за попередньою інформацією, він поранив людину. Після цього він зник у невідомому напрямку.

    Поліція розшукує Mitsubishi з номерами «АМ 65 59 АМ».

    У Києві введено оперативний план «Перехоплення».

    Поліція просить усіх, хто бачив схожу за описом машину, негайно повідомити на лінію «102».

    Нагадаємо, 26 серпня на вул. Малокитаївській у Голосіївському районі Києва відбувся конфлікт із стріляниною.

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