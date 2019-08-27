У Голосіївському районі молодик за допомогою зброї розібрався з кривдником дівчини



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Зброю вилучено та направлено на експертизу Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту стріляв в опонента

У понеділок, 26 серпня, по вул. Малокитаївській у Голосіївському районі Києва відбувся конфлікт із стріляниною. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що між сусідами відбувався словесний конфлікт, і для його вирішення один із молодиків застосував зброю.

«Коли потерпілий словесно образив дівчину правопорушника, зловмисник дістав травматичну зброю та здійснив у сторону киянина постріл. Згідно із медичною довідкою, 22-річний киянин отримав дотикове поранення плеча. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує», - розповів старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євгеній Бишевич.

Слідчі вилучили стріляну гільзу та направили на експертизу. Детективи територіального підрозділу провели невідкладні слідчо-оперативні заходи, в ході яких встановили особу підозрюваного.

Під час патрулювання території наряд патрульної поліції затримав правопорушника. Це - 28-річний раніше не судимий житель Дніпропетровської області. Він мав при собі зареєстрований пристрій травматичної дії, калібр якого співпадає з вилученою з місця події гільзою. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, зброю вилучено та направлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.