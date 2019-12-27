На Позняках юнак викрав автівку і тікав від поліції (фото)



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Працівники поліції наздогнали втікача і затримали Фото: Нацполіція

Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

На вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі Києва поліція затримала юнака, який викрав автомобіль та при спробі втечі чинив опір і розпилив газ в обличчя поліцейського.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«На спецлінію 102 від перехожого надійшло повідомлення про те, що підозрілий хлопець на вулиці Срібнокільській намагається змінити номерні знаки на автомобілі. Для з’ясування обставин події на вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група», - йдеться в повідомленні.

На місці юнак почав агресивно поводити себе та конфліктувати, а далі розпилив газ в обличчя правоохоронця та намагався втекти на автівці. Проте працівники поліції наздогнали втікача і затримали.

«Ми з’ясували, що автомобіль, на якому намагався втекти юнак, крадений з вулиці Княжий Затон. Шляхом сканування сигналізації 17-річний хлопець заволодів транспортним засобом, а щоби його не розшукали, хотів змінити номерні знаки авто на інші», - розповів слідчий Дарницького управління поліції Тарас Махно.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.