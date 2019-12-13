Поліція затримала депутата Херсонської облради, звинуваченого у викраденні двох автівок і вимаганні грошей



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67-річного депутата затримали після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. гривень Фото: Нацполіція

На Херсонщині депутат викрав дві автівки та вимагав 240 тисяч гривень з мешканця тимчасово окупованої території - поліція

В рамках досудового розслідування, відкритого за фактом угону автомобіля, працівники главку поліції Криму задокументували протиправну діяльність одного з депутатів Херсонської облради. Він був затриманий під час одержання 100 тисяч гривень, які вимагав з жителя Херсонщини.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. За скоєне кримінальне правопорушення йому може загрожувати сім років ув’язнення.

7 листопада до Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим звернувся мешканець тимчасово окупованої території. Він повідомив, що невідомі зловмисники незаконного заволоділи його автомобілем. Також заявник розповів, що останнім часом транспортний засіб знаходився у користуванні мешканця Херсонської області.

Цього ж дня слідчим відділом главку було розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Як повідомив начальник поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак, під час проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили повні анкетні данні, а також місцезнаходження мешканця Херсонщини. Він пояснив, що протягом деякого часу у відношенні нього вчиняються злочинні дії з боку приватного підприємця із смт Новоолексіївка Генічеського району, який також є депутатом Херсонської обласної ради 7 скликання.

Зокрема чоловік повідомив, що з нього вимагають близько 170 тисяч гривень. І, для гарантування сплати чоловіком коштів, підприємець організував відкрите викрадення 2-х автомобілів, які перебували в користуванні потерпілого та помістив їх для зберігання у свій склад.

Після отриманої інформації слідчими додатково було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.189 ККУ «Вимагання». Також стало відомо, що підприємець вже підвищив суму, так би мовити, боргу зі 170 до 240 тисяч гривень.

Вчора, 12 грудня, слідчі Кримської поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Херсонській області затримали 67-річного депутата після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 100000 гривень. Також під час обшуку його нежитлових приміщень були виявлені та вилучені раніше викрадені транспортні засоби.

Сьогодні прокуратурою Автономної Республіки Крим затриманому повідомлено про підозру у вимаганні, за що йому може загрожувати покарання в вигляді позбавлення волі до семи років. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.