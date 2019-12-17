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    Новини

    Столичні правоохоронці затримали двох автоугонщиків-невдах (фото)

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    Зловмисники викрали ВАЗ, щоб швидше дістатися додому - Столичні правоохоронці затримали двох автоугонщиків-невдах (фото)
    Зловмисники викрали ВАЗ, щоб швидше дістатися додому
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники спочатку намагались завести автівку, а потім їм довелось штовхали її до перехрестя, де їх і побачили поліцейські

    В Оболонському районі Києва поліцейські затримали «на гарячому» дует автоугонщиків.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, поліцейські групи реагування на факти домашнього насильства вночі з виклику повертались до Оболонського управління поліції. На перехресті вулиць вони побачили автомобіль ВАЗ, який стояв на проїжджій частині з порушенням правил дорожнього руху.

    Коли правоохоронці підійшли до автівки, то із салону вибігли двоє чоловіків та кинулись навтьоки. Поліцейські наздогнали їх і встановили, що вони після спільного розпивання алкоголю вирішили викрасти автомобіль, щоби швидше дістатися додому.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу для належного документування події.

    Зловмисниками виявились кияни, 17-ти та 23 років, які вже мають кримінальний досвід. Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Столичні правоохоронці затримали двох автоугонщиків-невдах (фото)
    Столичні правоохоронці затримали двох автоугонщиків-невдах (фото)
    Столичні правоохоронці затримали двох автоугонщиків-невдах (фото)
    Столичні правоохоронці затримали двох автоугонщиків-невдах (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    Молодикам оголошено про підозру. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Київ кримінал викрадення автомобіль кияни злочин злочинець
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