На проспекті Бандери знову на два тижні перекриють рух



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Капітальний ремонт проспекту Бандери відбувається поетапно

На проспекті Бандери розпочинається наступний етап капітального ремонту

Із 7 жовтня до 20 жовтня на проспекті Степана Бандери частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Магістраль оновлено від Північного мосту до проспекту Оболонського.

Тепер дорожники розпочали ремонт на наступній частині проспекту. Роботи триватимуть на ділянці від вул. О. Теліги до залізничної станції «Зеніт».

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Київавтодор перепрошує за незручності.





Нагадаємо, 6 жовтня мер Києва Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.