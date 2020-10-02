Столичні дорожники звітують про повну «бойову» готовність до зими (фото)



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З 15 жовтня, на випадок різкого погіршення погодних умов, частина снігоприбиральної техніки автодорівців перейде на цілодобове чергування Фото: КМДА

Майже вся спецтехніка вже готова до снігопадів

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» завершують підготовку до зими. На сьогодні 439 одиниць спецтехніки з 544, тобто 80%, вже повністю готові до роботи взимку. Інші 20% техніки ще використовують в дорожньо-будівельних роботах, проте у разі необхідності вона буде негайно переобладнана для зимового утримання дорожньої інфраструктури. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

Крім того, на випадок затяжних снігопадів і надзвичайних ситуацій шляхово-експлуатаційні підприємства, підпорядковані КК «Київавтодор», завершують укладання договорів зі сторонніми організаціями на залучення допоміжної техніки.

За словами Густєлєва, вже з 15 жовтня, на випадок різкого погіршення погодних умов, частина снігоприбиральної техніки автодорівців перейде на цілодобове чергування. А з 1 листопада вся зимова спецтехніка та механізми чергуватимуть у цілодобовому режимі.

Як наголосив Густєлєв, вперше за багато років на порядку денному не стоїть питання закупівлі підприємствами корпорації солі та піску. Завдяки минулорічній теплій зимі столичні дорожники мали значну економію посипальних матеріалів, тому сіль і пісок майже не закуповувались. Наразі для обробки вулично-дорожньої мережі в наявності 45,9 тис. тонн солі (102% від запланованого на початок осінньо-зимового періоду) та 33,8 тис. тонн піску (117% від плану).

Напередодні зими також важливо, що 5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій, які нещодавно закупила столиця, вже змонтовані і розміщені на в’їздах до столиці з усіх напрямків. Дані, отримані з метеостанцій, допоможуть у раціональному використанні техніки, людського ресурсу, протиожеледних і паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, за даними нової смарт-системи визначатимуть тип і концентрацію необхідних посипальних матеріалів – рідкого розчину, солі, піщано-соляної суміші.