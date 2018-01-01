На проспекті Бажана сталася жахлива аварія. Один із водіїв помер у лікарні

Моторошна ДТП на околицях столиці

Вночі 19 січня на проспекті Бажана зіткнулися Audi і Daewoo. Водія другого авто відразу ж відвезли в лікарню. Там, не приходячи до тями, чоловік помер. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як повідомив близький знайомий сім'ї померлого водія, зараз ведуться пошуки свідків аварії. «Слідчий і лікарі тривалий час не повідомляли про



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Моторошна ДТП на околицях столиці

Вночі 19 січня на проспекті Бажана зіткнулися Audi і Daewoo. Водія другого авто відразу ж відвезли в лікарню. Там, не приходячи до тями, чоловік помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як повідомив близький знайомий сім'ї померлого водія, зараз ведуться пошуки свідків аварії.

«Слідчий і лікарі тривалий час не повідомляли про стан і місцезнаходження потерпілого. При ньому були документи та мобільний телефон. У вівторок, 23 січня, родичі поспілкувалися з помічником слідчого. Ніякої конкретики немає, віддали тільки особисті речі », - повідомив знайомий сім'ї Сергій.

Всіх, хто що-небудь бачив або знає про подію, прохання відгукнутися по телефону: (066) 451-23-78.

Також зазначається, що аварія сталася близько 22:30 між станціями метро «Позняки» та «Осокорки» 19 січня. Попередньо, автомобіль Daewoo стояв припаркований. У нього врізався Audi, який їхав по проспекту Миколи Бажана. В результаті інциденту корпус Daewoo сильно деформувався. Audi винесло на узбіччя.

Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року уряд зменшив максимально дозволену швидкість руху в населених пунктах до 50 з 60 км/год.

Джерело: Информатор