На проспекті Григоренка обмежено рух транспорту



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На ділянці від вул. Олени Пчілки до вул. Здолбунівської проводить ремонт дороги

У Києві 21 і 22 вересня буде обмежено рух транспорту на просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«21 та 22 вересня 2018 року у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на просп. Петра Григоренка на ділянці від вул. Олени Пчілки до вул. Здолбунівської буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, з 20 вересня до 28 жовтня у Києві буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.