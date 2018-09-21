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    На проспекті Григоренка обмежено рух транспорту

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    На проспекті Григоренка обмежено рух транспорту

    На ділянці від вул. Олени Пчілки до вул. Здолбунівської проводить ремонт дороги

    У Києві 21 і 22 вересня буде обмежено рух транспорту на просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «21 та 22 вересня 2018 року у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на просп. Петра Григоренка на ділянці від вул. Олени Пчілки до вул. Здолбунівської буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, з 20 вересня до 28 жовтня у Києві буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.

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