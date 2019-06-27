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    На п’ятницю у Києві оголошено штормове попередження

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    На п’ятницю у Києві оголошено штормове попередження

    Вітер посилиться до 15-24 м/с

    У п’ятницю, 28 червня, у Києві очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Також у цей день буде хмарна погода з проясненнями. Уночі та вранці дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

    Як повідомляв «Главком», сильний вітер під час грози повалив дерево на вулиці Липській у центрі Києва.

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