На п’ятницю у Києві оголошено штормове попередження



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Вітер посилиться до 15-24 м/с

У п’ятницю, 28 червня, у Києві очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Також у цей день буде хмарна погода з проясненнями. Уночі та вранці дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляв «Главком», сильний вітер під час грози повалив дерево на вулиці Липській у центрі Києва.