  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)

    • Розсилка
    Дерево пошкодило позашляховик - Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)
    Дерево пошкодило позашляховик
    Фото: Главком

    Дерево перегородило рух транспорту на Липській

    Сильний вітер під час грози повалив дерево на вулиці Липській у центрі Києва.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», дерево впало на проїжджу частину, перегородивши рух транспорту. Також перекрито тротуар для пішоходів.

    Крім того, дерево пошкодило позашляховик, припаркований вздовж дороги. В автомобіля зім'ято дах, розбито бокове скло.

    За півгодини дерево було оперативно прибрано з дороги, і рух транспорту розблоковано.

    Крім того, очевидці повідомляють, що дерево, яке впало, було в аварійному стані, на ньому була відповідна позначка. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)
    Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)
    Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)
    Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)

    Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

    Як повідомляли синоптики, у Києві та Київській області 27 червня вдень грози, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі.

    «Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів», - повідомила Діденко.

    Читайте також
    Київ стихійні лиха дороги автомобіль вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ