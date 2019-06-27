Негода у Києві: у центрі міста на автомобілі впало дерево (оновлено)



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Дерево пошкодило позашляховик Фото: Главком

Дерево перегородило рух транспорту на Липській

Сильний вітер під час грози повалив дерево на вулиці Липській у центрі Києва.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», дерево впало на проїжджу частину, перегородивши рух транспорту. Також перекрито тротуар для пішоходів.

Крім того, дерево пошкодило позашляховик, припаркований вздовж дороги. В автомобіля зім'ято дах, розбито бокове скло.

За півгодини дерево було оперативно прибрано з дороги, і рух транспорту розблоковано.

Крім того, очевидці повідомляють, що дерево, яке впало, було в аварійному стані, на ньому була відповідна позначка.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляли синоптики, у Києві та Київській області 27 червня вдень грози, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі.

«Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів», - повідомила Діденко.