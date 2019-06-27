Гроза накрила Київ (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після спеки у Київ прийшли дощі

Станом на 12-ту годину, у четвер, 27 червня у Києві розпочався сильний дощ, зірвався шквалистий вітер.

Негода бушує у всіх районах столиці.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах Києва можливий град.

Як повідомляли синоптики, у Києві та Київській області 27 червня вдень грози, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі.

«Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів», - повідомила Діденко.

Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Кількість діоксиду азоту у столичному повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Спеціалісти Укргідрометцентру повідомляють, що найбільша концентрація азоту спостерігається поблизу великих проспектів та бульварів. Одне з найбільш забруднених місць у столиці - це проспект Перемоги. Тут кількість небезпечних речовин у повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Адже до великої кількості автомобільних викидів додається ще й пекельна спека.