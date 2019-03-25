На рахунки киян повернуто 39 млн грн помилкових сплат за світло



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У січні деякі кияни помилково сплатили рахунки за електроенергію попередньому постачальнику електроенергії – компанії «ДТЕК Київські електромережі»

У Києві завершено процес перерахування помилкових сплат за електроенергію, здійснених споживачами у січні за старими реквізитами. «Київські енергетичні послуги» отримали від «ДТЕК Київських електромереж» та зарахували на особові рахунки клієнтів 39 млн грн. Перераховані суми клієнти можуть побачити в Особистому кабінеті, також вони будуть враховані у платіжках за електроенергію. Про це повідомила прес-служба компанії «Київські енергетичні послуги».

У січні деякі кияни за звичкою сплатили рахунки за електроенергію попередньому постачальнику електроенергії – компанії «ДТЕК Київські електромережі», яка з 1 січня виконує функції лише оператора системи розподілу. Платежі від населення за спожиту в 2019 році електроенергію приймає тільки компанія «Київські енергетичні послуги», яка визначена державою єдиним постачальником універсальних послуг в Києві.

Наразі ще триває перерахування коштів, що були сплачені за електроенергію за старими реквізитами у лютому.

«Клієнтам не потрібно звертатися на гарячу лінію чи до центрів обслуговування, писати якісь заяви. Ми самостійно вирішили питання з перерахуванням помилково сплачених коштів. Найзручніший спосіб переконатись у цьому – перевірити стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті https://kep.com.ua», – каже директор «Київських енергетичних послуг» Віктор Мельников.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року електроенергію побутовим клієнтам у Києві постачає компанія «Київські енергетичні послуги». Сплачувати за спожиту електроенергію необхідно саме на реквізити нового постачальника

Попередній постачальник, а нині оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» тепер відповідає лише за технічний стан електромереж, якість та надійність енергопостачання. Однак, борги за спожиту в 2018 році електроенергію необхідно сплачувати за старими реквізитами саме цій компанії.

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