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    На Райдужному з’явиться сучасний спортивний комплекс

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    Проект&nbsp;фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А&nbsp; - На Райдужному з’явиться сучасний спортивний комплекс
    Проект фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А 

    Столична влада обіцяє киянам сучасний європейський спорткомплекс

    У Києві почалась реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у Дніпровському районі. Про це повідомив директор Департаменту молоді та спорту Вадим Гутцайт.

    «Чимало великих інфраструктурних проектів у Києві вже реалізовано і буде ще побудовано за кошти міста. Цей проект важливий і потрібний киянам. Це не лише можливість проводити змагання, а, у першу чергу, створення комфортних умов для масових занять фізкультурою та популяризації спорту в столиці. І вже у наступному році, після завершення всіх запланованих робіт, Київ матиме ще один сучасний європейський спорткомплекс», – зазначив Гутцайт.

    Згідно з проектом реконструкції, передбачається спорудження двоповерхової будівлі з приміщеннями для тренувань із силових видів спорту, тренажерним та фітнес-залом, рингами для тренувань та змагань, універсальним спортивним залом. Також у спортивному комплексі облаштують спортивний майданчик. Після поновлення там зможуть одночасно займатися 117 спортсменів.

    «Хочу запевнити громаду, що спортивна інфраструктура буде повністю збережена і розширена. Проект передбачає виключно створення сучасного спортивного комплексу європейського зразка. Ніяких житлових комплексів там не буде! Ми хочемо створити простір, який буде функціонувати повноцінно та стане тренувальною базою для наших дітей», – підкреслив директор Департаменту молоді та спорту.

    Проект передбачає модернізацію комплексу: це стосуватиметься і самого приміщення, і благоустрою території, і оновлення майданчиків. Роботи з реконструкції вже розпочато.

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