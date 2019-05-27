На Райдужному з’явиться сучасний спортивний комплекс



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Проект фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А

Столична влада обіцяє киянам сучасний європейський спорткомплекс

У Києві почалась реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у Дніпровському районі. Про це повідомив директор Департаменту молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Чимало великих інфраструктурних проектів у Києві вже реалізовано і буде ще побудовано за кошти міста. Цей проект важливий і потрібний киянам. Це не лише можливість проводити змагання, а, у першу чергу, створення комфортних умов для масових занять фізкультурою та популяризації спорту в столиці. І вже у наступному році, після завершення всіх запланованих робіт, Київ матиме ще один сучасний європейський спорткомплекс», – зазначив Гутцайт.

Згідно з проектом реконструкції, передбачається спорудження двоповерхової будівлі з приміщеннями для тренувань із силових видів спорту, тренажерним та фітнес-залом, рингами для тренувань та змагань, універсальним спортивним залом. Також у спортивному комплексі облаштують спортивний майданчик. Після поновлення там зможуть одночасно займатися 117 спортсменів.

«Хочу запевнити громаду, що спортивна інфраструктура буде повністю збережена і розширена. Проект передбачає виключно створення сучасного спортивного комплексу європейського зразка. Ніяких житлових комплексів там не буде! Ми хочемо створити простір, який буде функціонувати повноцінно та стане тренувальною базою для наших дітей», – підкреслив директор Департаменту молоді та спорту.

Проект передбачає модернізацію комплексу: це стосуватиметься і самого приміщення, і благоустрою території, і оновлення майданчиків. Роботи з реконструкції вже розпочато.