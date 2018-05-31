На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста

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Фото: Інформатор ДТП на Русанівській набережній

Водія мотоцикла з травмами госпіталізували

У середу, 30 травня, в Києві на Русанівській набережній сталася ДТП з потерпілим: таксі Uber збило мотоцикліста.

Аварія трапилася близько 22:30, повідомляє Інформатор.

Як розповів пасажир таксі Skoda Fabia, вони їхали по Русанівській набережній у бік метро «Лівобережна». Їх обігнав спортивний мотоцикл і різко загальмував. Водій таксі миттєво зреагував і натиснув педаль гальма, але оскільки відстань до мотоцикла було маленьке, він збив його.

Від удару в автомобіля зім'ята кришка капота і розбитий бампер. Мотоциклу дісталося більше, у нього розбита задня частина і двигун. З коробки передач і мотора витекло масло і паливо на проїжджу частину. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували.

Рух на даній ділянці дороги було ускалднено, працювала поліція.

Хто винен в даному ДТП, визначить слідство.

Як повідомлялося, 31 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.