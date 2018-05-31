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    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста

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    ДТП на Русанівській набережній - На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    Фото: Інформатор
    ДТП на Русанівській набережній

    Водія мотоцикла з травмами госпіталізували

    У середу, 30 травня, в Києві на Русанівській набережній сталася ДТП з потерпілим: таксі Uber збило мотоцикліста.

    Аварія трапилася близько 22:30, повідомляє Інформатор.

    Як розповів пасажир таксі Skoda Fabia, вони їхали по Русанівській набережній у бік метро «Лівобережна». Їх обігнав спортивний мотоцикл і різко загальмував. Водій таксі миттєво зреагував і натиснув педаль гальма, але оскільки відстань до мотоцикла було маленьке, він збив його.

    Від удару в автомобіля зім'ята кришка капота і розбитий бампер. Мотоциклу дісталося більше, у нього розбита задня частина і двигун. З коробки передач і мотора витекло масло і паливо на проїжджу частину. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували.

    Рух на даній ділянці дороги було ускалднено, працювала поліція.

    Хто винен в даному ДТП, визначить слідство.

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    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 31 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.

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