На Русанівці таксі Uber збило мотоцикліста
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Водія мотоцикла з травмами госпіталізували
У середу, 30 травня, в Києві на Русанівській набережній сталася ДТП з потерпілим: таксі Uber збило мотоцикліста.
Аварія трапилася близько 22:30, повідомляє Інформатор.
Як розповів пасажир таксі Skoda Fabia, вони їхали по Русанівській набережній у бік метро «Лівобережна». Їх обігнав спортивний мотоцикл і різко загальмував. Водій таксі миттєво зреагував і натиснув педаль гальма, але оскільки відстань до мотоцикла було маленьке, він збив його.
Від удару в автомобіля зім'ята кришка капота і розбитий бампер. Мотоциклу дісталося більше, у нього розбита задня частина і двигун. З коробки передач і мотора витекло масло і паливо на проїжджу частину. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували.
Рух на даній ділянці дороги було ускалднено, працювала поліція.
Хто винен в даному ДТП, визначить слідство.
Як повідомлялося, 31 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.