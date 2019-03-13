На швидкісній лінії у Києві трамвай зійшов з рейок (фото)



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Трамвай зійшов з рейок недалеко від вулиці Жолудєва Фото: Інформатор

Сходження трамвая з рейок сталося через технічні причини

У середу, 13 березня, недалеко від вулиці Жолудєва зійшов з рейок швидкісний трамвай. Він рухався в напрямку Старовокзальної.

Як повідомили у КП «Київпастранс», сходження трамвая з рейок сталося через технічні причини.

На місце аварії було відправлено відповідальну службу підприємства.

На час ремонтних робіт рух маршруту трамваїв було організовано до вул. Зодчих.

Рух було відновлено о 10:10.

Через аварію курсування трамваїв відбувається з відхиленням від розкладу.

Як повідомлялося, у Києві планується оновити міський трамвайний парк на суму 24,9 мільйона євро, автобусний – на 18,6 мільйона євро.

12 березня львівське спільне німецько-українське підприємство «Електронтранс» виграло тендер на поставку 10 нових трамваїв для Києва.