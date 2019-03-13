Трамвайний та автобусний парки Києва будуть оновлені майже на 44 млн грн



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Столична влада планує суттєво оновити міський громадський транспорт

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення про затвердження угод, укладених міським головою від імені Київради з метою реалізації проекту «Міський громадським транспорт України».

Відтак, планується суттєво оновити міський громадський транспорт. Йдеться про трамвайний та автобусний парки, а також про придбання кабін фунікулеру для перевезення пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Планується оновити міський трамвайний парк на суму 24,9 мільйона євро. Автобусний – на 18,6 мільйона євро. А також купити кабіни фунікулеру та обладнання до них на загальну суму 6,5 мільйонів євро. Кошти надає Європейський інвестиційний банк у рамках реалізації проекту «Міський громадський транспорт України». Відповідні домовленості зараз діють між нашою державою та фінансовою інституцією», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Розпорядником коштів буде комунальне підприємство «Київпастранс».

Реалізація цього проекту покращить рівень надання сучасних, безпечних та, що важливо, екологічних послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, кажуть у мерії.

Документ мають розглянути на одному із пленарних засідань Київради.

Як повідомлялося, львівське спільне німецько-українське підприємство «Електронтранс» виграло тендер на поставку 10 нових трамваїв для Києва.