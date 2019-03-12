Львівське підприємство виграло тендер на поставку 10 трамваїв Києву



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Поставка трамваїв очікується протягом травня-грудня 2019 року

Львівське спільне німецько-українське підприємство «Електронтранс» поставить 10 нових трамваїв для Києва. Про це стало відомо 12 березня на сайті ProZorro, де були опубліковані результати проведених торгів.

Згідно з вимогами, вагони повинні бути новими і виготовленими не раніше 2019 року.

Трамвай повинен бути придатним для корисної експлуатації на термін 15 років і більше. Максимальна швидкість трамваю повинна становити не менше 70 км/год.

Трамваї мають бути обладнані системою відеоспостереження, автоматизованою системою оплати проїзду; у салоні повинно бути місце для встановлення Wi-Fi роутера і USB-портів для зарядки гаджетів; відведена кількість місць для сидіння має становити не менше 60.

Постачальник надає гарантію на трамваї - 24 місяці з дати введення в експлуатацію.ц

Згідно з результатами аукціону, другим учасником торгів була польська компанія Pesa Bydgoszcz, яка пропонувала трамваї за 568,443 млн гривень і не знижувала ціну

Як повідомляв «Главком», комунальне підприємство «Київпастранс» 25 січня оголосило тендер на покупку 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 26 метрів за 568,6 млн грн та 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 30 метрів за 503 млн грн.

Перед цим, 24 січня, КП «Київпастранс» скасував два тендери із придбання 20 трамваїв очікуваною вартістю 1 млрд грн «у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель». На торги прийшли ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» (Львів), «Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA» (Польща), Tram For Envi s.r.o. (Чехія), ТОВ «Торговий дім УКВЗ-Україна».

Як відомо, в 2017 році польська компанія PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопольних трамваїв, обійшовши львівський «Електронтранс».

Польська компанія запропонувала трамваї за 1,81 млрд грн при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд грн. При цьому PESA спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн.

Українсько-німецьке СП «Електронтранс» (Львів) запропонувало трамвайні вагони за 1,81 млрд грн і не знижувало ціну в ході торгів