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    На Софійській площі покажуть у 3D унікальну історію Китаю

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    На Софійській площі покажуть у 3D унікальну історію Китаю

    Киянам продемонструють 3D-відеомапінг про китайську культуру

    Сьогодні, 1 жовтня, із 19:00 до 22:00, кожні 20 хвилин, на Софійській площі заплановано демонстрацію 3D-відеомапінгу про китайську культуру. Організатором заходу є Посольство Китайської Народної Республіки в Україні.

    Мета проекту – демонстрація відвідувачам унікального різноманітного Китаю.

    Під час 3D-відеомапінгу буде представлено історію від 500 р. до н. е. – часів шовкового шляху - до сучасного Китаю.

    Відвідувачі зможуть ознайомитися з важливими етапами історії Китаю, пам’ятками, його історичною і культурною спадщиною, основними досягненнями в науці, техніці, футуристичними містами, швидкісним транспортом, високими інформаційними, космічними технологіями тощо.

    Захід є одним із низки, присвяченої урочистостям із нагоди 70-ї річниці створення Китайської Республіки, які пройдуть у Києві та інших містах України.

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