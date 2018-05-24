На столичних дорогах киплять ремонтні роботи (фотогалерея)

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«Київавтодор» звітує про роботи на об'єктах

У Києві дорожньо-будівельний сезон у розпалі і на всіх об’єктах капітального ремонту кипить робота. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«На вул. Володимирській дорожники вже на завершальній стадії і сьогодні на об’єкті тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки, у нижній шар покриття вбирається вул. Ярославів Вал, на Набережному шосе та тротуарах транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського продовжуються роботи з влаштування нового покриття тротуарів з ФЕМів», - інформують автодорівці.

Також продовжуються роботи і на інших об’єктах: широкий спектр дорожньо-будівельних робіт триває на вулицях Алма-Атинській, Вифлеємській, Олени Теліги, бульв. Академіка Вернадського, шляхопроводах на перетині просп. Комарова та бульв. Вацлава Гавела, вул. Олени Теліги та вул. Кирилівської, транспортній розв’язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Покотила та інших.

«Також у всіх районах столиці продовжуються роботи з поточного (середнього) ремонту суцільним покриттям, що дає змогу покращити стан дорожнього одягу та зберегти його до наступного планового ремонту», - додали у «Київавтодорі».

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 травня буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту через р. Десенка у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття.