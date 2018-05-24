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    Північний міст у Києві ремонтуватимуть уночі

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    Північний міст у Києві ремонтуватимуть уночі

    Рух транспорту по Північному мосту буде обмежено в напрямку Троєщини

    У ніч з 24 на 25 травня буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту через р. Десенка. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Обмеження введено у зв’язку з ремонтними роботами на мосту.

    «З 21.00 год. 24.05.2018 до 07.00 год. 25.05.2018 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, 23 травня вдень також було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту. 

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