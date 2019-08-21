  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На стоянці в Києві горіли три автомобілі

    • Розсилка
    На стоянці в Києві горіли три автомобілі

    Внаслідок пожежі автомобіль Toyota Land Cruiser згорів повністю, а поруч припарковані два авто частково пошкоджені

    У ніч на середу, 21 серпня, столичні вогнеборці ліквідували пожежу в трьох автомобілях.

    Так, о 02:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миропільській, 8-Б, що у Деснянському районі.

    «На місце події негайно прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на стоянці горить автомобіль Toyota Land Cruiser з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Toyota Corola та Mitsubishi Lancer. О 03:02 бійці локалізували пожежу, а о 03:22 – ліквідували», - йдеться в повідомленні пресслужби столичного управління ДСНС. 

    Внаслідок пожежі автомобіль Toyota Land Cruiser згорів повністю, а поруч припарковані автомобілі частково пошкоджені.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    Як повідомлялося, 8 серпня у приватному металевому гаражі на вул. Василенка, 6-Б, що у Солом’янському районі Києва, сталася пожежа, під час якої згорів автомобіль.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ