На Відрадному у гаражі згорів BMW



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Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю

Внаслідок пожежі пошкоджено сусідній гараж

У четвер, 8 серпня, сталася пожежа у приватному металевому гаражі на вул. Василенка, 6-Б, що у Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві о 16:36.

«До місця виклику було негайно направлено вогнеборців 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику встановлено, що у гаражному приміщенні знаходиться автомобіль марки «БМВ-523» та є поширення вогню на поруч розташований ідентичний гараж. Вже о 17:02 займання було локалізовано, а о 17:19 ліквідовано», - повідомили у пресслужбі столичного управління ДСНС.

До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю, закопчені стіни та стеля гаража, пошкоджено стіну та покрівлю сусіднього гаража.

Загиблих та травмованих немає.

Причина та обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, на Столичному шосе у Голосіївському районі Києва було знайдене вигорілим вщент авто марки «Мерседес». Всередині іномарки нікого не було.