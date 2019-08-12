На «Святошині» відкрили ще не до кінця відремонтований перехід (фото)



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Перехід відкрили для зручності пасажирів Фото: Вечірній Київ

Ремонт у підземному переході, що веде до платформ електрички та до ринку, ще триває

Добігають кінця ремонтні роботи у колись найбрудніших переходах-лабіринтах, що ведуть до станції метро «Святошин». Вони тривають понад рік.

Саму станцію, разом із платформами, відкрили раніше. Кияни були здивовані сучасністю дизайну та якістю ремонтних робіт на станції. Частина підземних переходів вражає чистотою та яскравим освітленням, пише «Вечірній Київ».

Нині для зручності перехожих відкрили ще не до кінця відремонтований перехід, що веде до платформ електрички та до ринку. Але тут просто під недоробленою будівельниками стіною вже всілася перша продавчиня, що торгує їжею.

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт виходи до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працювали. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

У березні цього року мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин».