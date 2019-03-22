Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко оглянув оновлену станцію метро «Святошин»

«Святошин» стала 13-ю станцією з найсучаснішим обладнанням

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин». Там повністю оновили платформу і приміщення станції та один з двох вхідних вестибюлів (другий закриють на ремонт завтра), встановили нову вхідну групу. Станція «Святошин» тепер повністю обладнана для людей з інвалідністю - на ній встановили ліфти, облаштували смуги тактильною плиткою. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

За словами мера, тільки 12 станцій столичного метрополітену були оснащені або ліфтами або спеціальними підйомниками. «Святошин» стала 13-ю станцією з найсучаснішим обладнанням.

«Цій станції – 48 років. І за цей час тут не робили такого ремонту. Ви б подивилися, яка тут була жахлива картина. Стара плитка, яка відвалювалася від стін через надмірну вологу. В пішохідних переходах тріщини, в яких мешкали щури. Навколо виходів з метро - стихійний ринок, - сказав Кличко. - Сьогодні станція має сучасний вигляд, стала гарною і комфортною. Також тут замінили електрообладнання та всі кабелі, оновили систему вентиляції, кондиціювання та опалення. Здійснили й гідроізоляцію станції. Тепер тут можна створювати мікроклімат в залежності від того, яка погода на вулиці. Також встановили 3 ліфти та 2 підйомники для людей з інвалідністю. Облаштували на всій станції і тактильні смуги для людей із вадами зору».

В усіх приміщеннях станції встановили сучасну систему відеоспостереження, нову систему оповіщення та нову протипожежну сигналізацію, протипожежні двері.

Кличко також зазначив, що в процесі ремонту довелося виправляти недоліки, які були допущені будівельниками під час будівництва станції у 1971 році.

Більша частина робіт завершена. Залишилося відремонтувати другий вестибюль станції з виходом до ринку та приміських електропоїздів. Його закриють на реконструкцію 23 березня. Там також встановлять ліфти для людей з інвалідністю та пасажирів з дитячими візочками.

Загальна вартість робіт з реконструкції станції - понад 150 мільйонів гривень.

«Капітальний ремонт ми будемо робити на всіх старих станціях столичного метрополітену. Таких нині - 15. Наступною буде станція «Політехнічний інститут», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Київський метрополітен – великий і складний механізм. Протяжність усіх гілок метро становить 69,5 кілометрів. Це - 52 станції. Щодоби послугами столичного метро користується півтора мільйона пасажирів.

«Хочу нагадати, що ми не тільки ремонтуємо станції столичного метро, а й будуємо нові. Розпочали активну фазу будівництва двох нових станцій в напрямку житлового масиву Виноградар. В планах - загалом 4 станції в бік Виноградаря. За два роки ми маємо відкрити перші дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди», - сказав Кличко.

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

Як повідомлялося, капітальний ремонт станції метро «Святошин» в Києві мають намір завершити в кінці червня 2019 року.