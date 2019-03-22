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    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)

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    <p>Мер Києва Віталій Кличко оглянув оновлену станцію метро &laquo;Святошин&raquo;</p> - Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)

    Мер Києва Віталій Кличко оглянув оновлену станцію метро «Святошин»

    «Святошин» стала 13-ю станцією з найсучаснішим обладнанням

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин». Там повністю оновили платформу і приміщення станції та один з двох вхідних вестибюлів (другий закриють на ремонт завтра), встановили нову вхідну групу. Станція «Святошин» тепер повністю обладнана для людей з інвалідністю - на ній встановили ліфти, облаштували смуги тактильною плиткою. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

    За словами мера, тільки 12 станцій столичного метрополітену були оснащені або ліфтами або спеціальними підйомниками. «Святошин» стала 13-ю станцією з найсучаснішим обладнанням. 

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    «Цій станції – 48 років. І за цей час тут не робили такого ремонту. Ви б подивилися, яка тут була жахлива картина. Стара плитка, яка відвалювалася від стін через надмірну вологу. В пішохідних переходах тріщини, в яких мешкали щури. Навколо виходів з метро - стихійний ринок, - сказав Кличко. - Сьогодні станція має сучасний вигляд, стала гарною і комфортною. Також тут замінили електрообладнання та всі кабелі, оновили систему вентиляції, кондиціювання та опалення. Здійснили й гідроізоляцію станції. Тепер тут можна створювати мікроклімат в залежності від того, яка погода на вулиці. Також встановили 3 ліфти та 2 підйомники для людей з інвалідністю. Облаштували на всій станції і тактильні смуги для людей із вадами зору».

    В усіх приміщеннях станції встановили сучасну систему відеоспостереження, нову систему оповіщення та нову протипожежну сигналізацію, протипожежні двері.

    Кличко також зазначив, що в процесі ремонту довелося виправляти недоліки, які були допущені будівельниками під час будівництва станції у 1971 році.

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    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)
    Кличко перевірив, як за 150 млн грн відремонтували станцію «Святошин» (фото)

    Більша частина робіт завершена. Залишилося відремонтувати другий вестибюль станції з виходом до ринку та приміських електропоїздів. Його закриють на реконструкцію 23 березня. Там також встановлять ліфти для людей з інвалідністю та пасажирів з дитячими візочками.

    Загальна вартість робіт з реконструкції станції - понад 150 мільйонів гривень. 

    «Капітальний ремонт ми будемо робити на всіх старих станціях столичного метрополітену. Таких нині - 15. Наступною буде станція «Політехнічний інститут», - повідомив Кличко.

    Він зазначив, що Київський метрополітен – великий і складний механізм. Протяжність усіх гілок метро становить 69,5 кілометрів. Це - 52 станції. Щодоби послугами столичного метро користується півтора мільйона пасажирів.

    «Хочу нагадати, що ми не тільки ремонтуємо станції столичного метро, а й будуємо нові. Розпочали активну фазу будівництва двох нових станцій в напрямку житлового масиву Виноградар. В планах - загалом 4 станції в бік Виноградаря. За два роки ми маємо відкрити перші дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди», - сказав Кличко.

    Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

    Як повідомлялося, капітальний ремонт станції метро «Святошин» в Києві мають намір завершити в кінці червня 2019 року.

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