Торгаші біля метро «Осокорки» залишають після себе купи сміття (фото)



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Територія поруч з підземкою засмічена залишками торгівлі Фото: Київавтодор

Ящики, пляшки, залишки продуктів: після базару на Осокорках залишаються купи сміття

Комунальна корпорація «Київавтодор» сфотографувала, скільки сміття залишається після стихійного базару біля станції метро «Осокорки».

«Типовий вечір біля станції метро «Осокорки». Після базару вся територія поруч з підземкою засмічена залишками торгівлі. Тут і ящики, і целофанові торби, і пластикові пляшки, залишки фруктів та овочів», - прокоментували автодорівці.

«Зазвичай перед дощем здіймається вітер і весь цей непотріб починає кружляти у повітрі. Разом із водою потрапляє у зливостоки. А точніше - застряє у решітках, блокуючи нормальному зливостоку. Саме це - одна із причин підтоплень», - зазначили дорожники.

Вони закликали підприємців бути відповідальними і зберігати чистоту у місті.

Раніше дорожники показали, як очищують зливостоки, щоб уникнути підтоплень.