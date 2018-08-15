У Києві обмежать рух транспорту через репетиції параду



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Рух транспорту та паркування в центрі Києва буде обмежено 18, 20 та 22 серпня

У Києві обмежать або заборонять рух транспорту на низці вулиць через підготовку до Дня незалежності України.

Про це повідомляється на сайті Київської міської адміністрації.

Зокрема, за даними КМДА, 18 серпня із 17:30 та 20, 22 серпня із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять на вулиці Великій Васильківській (на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Хрещатик) – Бессарабській площі – вулиці Хрещатик – Майдані Незалежності – вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Також на ділянках маршруту, яким техніка рухатиметься до та з тренувань, рух транспорту обмежать.

Крім того, 18, 20, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Раніше повідомлялося, що на військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.

Нагадаємо, у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військовиків та 250 одиниць техніки.

Цьогоріч у подібному дійстві вперше бере участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Національної гвардії, ДСНС, поліції і інші силові підрозділи, які виконують завдання з охорони і оборони нашої країни.