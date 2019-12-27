На Троєщині п’яний молодик викрав автомобіль знайомого (фото)



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На проспекті Маяковського патрульні поліцейські зупинили викрадену машину Фото: Нацполіція

Чоловік розповів, що машину взяв у свого знайомого покататися

До Деснянського управління поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що з вулиці Пухівська викрали його автомобіль. Правоохоронці розпочали пошуки авто, повідомивши інформацію усім патрулям.

Згодом на проспекті Маяковського патрульні поліцейські зупинили машину, зазначену в орієнтуванні. На місце для документування події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, за кермом поліцейські виявили чоловіка напідпитку, а під панеллю приборів – пошкоджені дроти.

«Молодик розповів, що машину взяв у свого знайомого покататися, зламавши при цьому замки дверцят та запалення. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – раніше судимий мешканець столиці, 1991 року народження», - повідомив правоохоронець.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Окрім цього, на чоловіка складено протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі Києва поліція затримала юнака, який викрав автомобіль та при спробі втечі чинив опір і розпилив газ в обличчя поліцейського.