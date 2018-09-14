На Троєщині згорів припаркований у дворі будинку автомобіль



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Пожежа в автомобілі (ілюстративне фото)

Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, салон, передні колеса, лобове скло, капот та лакофарбове покриття автомобіля

Сьогодні, 14 вересня, вночі у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Миколи Закревського, 41-А, що у Деснянському районі столиці, у моторному відсіку в припаркованому автомобілі Mitsubishi Galant виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:59, інформує прес-служба столичних рятувальників.

До місця виклику було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю приступили до гасіння пожежі.

О 04:24 вогнеборці ліквідували пожежу.

Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, салон, передні колеса, лобове скло, капот та лакофарбове покриття автомобіля.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Постраждалих немає.

Як повідомлялося, 12 вересня сталося загорання мікроавтобуса на 36-му км Житомирської автодороги.