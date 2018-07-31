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    На Трухановому острові реконструюють дорогу

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    На Трухановому острові реконструюють дорогу

    Роботи з реконструкції дороги заплановано на у 2018-2021 роки

    На Трухановому острові у Дніпровському районі столиці у 2018-2021 роках планують здійснити реконструкцію дороги. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

    Замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор», яка має у встановленому порядку визначити генеральну проектну та підрядну будівельну організації для виконання робіт, а також забезпечити у 2018-2019 роках розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження. Крім того, замовник має обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років. Усі роботи буде здійснено за рахунок бюджетних коштів.

    Здійснення реконструкції дороги сприятиме покращенню санітарно-технічного стану острова Труханів та збільшенню кількості відвідувачів.

    Як повідомлялося, на сьогодні у місті завершуються ремонтні роботи на вулиці Ярославів Вал та на транспортній розв’язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила, де одночасно ремонтують 3 шляхопроводи та 4 підземних пішохідних переходи. Триває капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Кирилівської та вулиці Олени Теліги. Там, за словами мера, є невелике відхилення від графіка через надзвичайну ситуацію, спричинену стихією. Активно ведуться роботи на вулиці Алматинській та шляхопроводі на цій вулиці, вулицях Назарівській, Генерала Родимцева.

    дороги ремонт Київавтодор КМДА
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