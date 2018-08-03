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    На вихідних буде обмежено рух транспорту на Ярославому Валу

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    На вихідних буде обмежено рух транспорту на Ярославому Валу

    «Київавтодор» проводить ремонтні роботи на вулиці Ярославів Вал

    Цими вихідними, 4 і 5 серпня, на вулиці Ярославів Вал у Києві буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Із 06:00 4 серпня до 21:00 5 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Ярославів Вал на ділянці від Львівської площі до вул. Олеся Гончара буде обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо також, що з 1 до 15 серпня буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги.

    Київавтодор
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