На Відрадному на півмісяця закриють важливу транспортну розв’язку



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Руз на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги буде закрито

З 1 до 15 серпня буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 06.00 год. 01 серпня до 00.00 год. 15 серпня 2018 року у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на транспортній розв’язці на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги», - йдеться в повідомленні.

Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватись шляхом розвороту на перехресті бульв. Вацлава Гавела та вул. Академіка Стражеска та виїздом на вул. Героїв Севастополя через вул. Каблукова.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, на вулиці Рейтарській у Шевченківському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року.