На в'їзді до Києва через трагічну ДТП утворився 5-кілометровий затор



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ДТП у Києві, 24 червня Фото: ТСН

Внаслідок зіткнення 30-річний водій однієї з фур загинув на місці

На в'їзді до Києва з боку Житомирської траси в ніч на понеділок, 24 червня, зіткнулися дві фури. Станом на ранок рух у зв’язку із аварією обмежено, машини рухаються лише однією смугою.

Як повідомляє ТСН, затор на в'їзд до столиці вже розтягнувся на п’ять кілометрів.

За попередніми даними, водій однієї з вантажівок пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало друге авто. Внаслідок зіткнення 30-річний водій другої фури загинув на місці.

Більше постраждалих у ДТП немає.

Побиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї.