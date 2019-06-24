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    На в'їзді до Києва через трагічну ДТП утворився 5-кілометровий затор

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    ДТП у Києві, 24 червня - На в'їзді до Києва через трагічну ДТП утворився 5-кілометровий затор
    ДТП у Києві, 24 червня
    Фото: ТСН

    Внаслідок зіткнення 30-річний водій однієї з фур загинув на місці

    На в'їзді до Києва з боку Житомирської траси в ніч на понеділок, 24 червня, зіткнулися дві фури. Станом на ранок рух у зв’язку із аварією обмежено, машини рухаються лише однією смугою.

    Як повідомляє ТСН, затор на в'їзд до столиці вже розтягнувся на п’ять кілометрів.

    За попередніми даними, водій однієї з вантажівок пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало друге авто. Внаслідок зіткнення 30-річний водій другої фури загинув на місці.

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    На в'їзді до Києва через трагічну ДТП утворився 5-кілометровий затор
    На в'їзді до Києва через трагічну ДТП утворився 5-кілометровий затор
    На в'їзді до Києва через трагічну ДТП утворився 5-кілометровий затор
    Кадри каналу «1+1»

    Більше постраждалих у ДТП немає.

    Побиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї.

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