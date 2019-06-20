На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)
ДТП на Протасовому Яру
Фото: Сергій Грішин, Facebook
Потерпілі знаходяться у важкому стані
Сьогодні, 20 червня, близько 16-ї години на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку і дівчинку. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Відразу після скоєння ДТП водій автомобіля намагався втекти з місця аварії.
Проте його затримали небайдужі громадяни.
«Ось це збило на переході двох дівчат. І намагався втекти. Затримав», - повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Грішин.
За його словами, потерпілі знаходяться у важкому стані.
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Він уточнив, що ДТП сталася не там, де сьогодні відбувається акція протесту проти забудови Протасового Яру.
Як повідомлялося, 20 червня на Подолі сталася ДТП за участі вантажівки і трамвая.