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    На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)

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    ДТП на Протасовому Яру - На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)
    ДТП на Протасовому Яру
    Фото: Сергій Грішин, Facebook

    Потерпілі знаходяться у важкому стані

    Сьогодні, 20 червня, близько 16-ї години на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку і дівчинку. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Відразу після скоєння ДТП водій автомобіля намагався втекти з місця аварії.

    Проте його затримали небайдужі громадяни.

    «Ось це збило на переході двох дівчат. І намагався втекти. Затримав», - повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Грішин.

    За його словами, потерпілі знаходяться у важкому стані.

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    Він уточнив, що ДТП сталася не там, де сьогодні відбувається акція протесту проти забудови Протасового Яру.

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    На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)
    На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)
    На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)
    На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)
    На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)

    Як повідомлялося, 20 червня на Подолі сталася ДТП за участі вантажівки і трамвая.

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