На Протасовому Яру автомобіль збив двох людей: водій намагався втекти (фото)



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ДТП на Протасовому Яру Фото: Сергій Грішин, Facebook

Потерпілі знаходяться у важкому стані

Сьогодні, 20 червня, близько 16-ї години на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку і дівчинку. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Відразу після скоєння ДТП водій автомобіля намагався втекти з місця аварії.

Проте його затримали небайдужі громадяни.

«Ось це збило на переході двох дівчат. І намагався втекти. Затримав», - повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Грішин.

За його словами, потерпілі знаходяться у важкому стані.

Він уточнив, що ДТП сталася не там, де сьогодні відбувається акція протесту проти забудови Протасового Яру.

Як повідомлялося, 20 червня на Подолі сталася ДТП за участі вантажівки і трамвая.