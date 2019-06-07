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    На водоканалі у Києві сталися масові аварії: де немає води (адреси)

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    На водоканалі у Києві сталися масові аварії: де немає води (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У п’ятницю, 7 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Павла Грабовського, з 1/7 по 11, з 2/9 по 14;
    • вул. Академіка Заболотного, 80;
    • вул. Лятошинського, 4, 22;
    • вул. Ірпінська, 74;
    • вул. Жмеринська, 26А;
    • вул. Василя Стуса, 24, 27, 23/9;
    • вул. Ушинського, 1, 3, 3А, 11;
    • б-р. Чоколівський, 37;
    • вул. Ніжинська, 29А, 29Б, 29В, 29Г.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні у зв'язку з плановими ремонтними роботами буде відключено водопостачання у будинках на п'яти вулицях Києва.

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