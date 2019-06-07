На водоканалі у Києві сталися масові аварії: де немає води (адреси)
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
У п’ятницю, 7 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Павла Грабовського, з 1/7 по 11, з 2/9 по 14;
- вул. Академіка Заболотного, 80;
- вул. Лятошинського, 4, 22;
- вул. Ірпінська, 74;
- вул. Жмеринська, 26А;
- вул. Василя Стуса, 24, 27, 23/9;
- вул. Ушинського, 1, 3, 3А, 11;
- б-р. Чоколівський, 37;
- вул. Ніжинська, 29А, 29Б, 29В, 29Г.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні у зв'язку з плановими ремонтними роботами буде відключено водопостачання у будинках на п'яти вулицях Києва.