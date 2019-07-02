На вулиці Петлюри на два тижні обмежено рух



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Ремонтні роботи ведуться на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського

Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала новий етап ремонтних робіт на вулиці Петлюри. Про це повідомляє пресслужба автодорівців.

Орієнтовно до 14 липня на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського триватиме середній ремонт покриття.

«Дорожники вирівняють бордюри і люки оглядових колодязів, знімуть верхній шар асфальтобетону. Після підготовки основи встелять новий шар покриття площею близько 2200 кв. м. Використають міцний полімер-асфальтобетон», - розповіли дорожники.

Аби не перешкоджати ремонту, водіїв просять не паркувати машини вздовж узбіч.

Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.