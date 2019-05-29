На вулиці в Бучі затримано молодика з амфетаміном на 60 тис. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У наплічнику чоловіка поліція виявила 300 г амфетаміну та 5 грам наркотичного зілля Фото: Нацполіція

Чоловік пояснив, що зберігав наркотичні речовини для власного вжитку

Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з групою реагування патрульної поліції затримали 30-річного чоловіка на одній з вулиць міста Буча. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час поверхневого огляду працівники поліції у наплічнику, що належить молодику, виявили та вилучили 300 грам психотропної речовини – амфетаміну - та 5 грам наркотичного зілля. Як пояснив чоловік, все це він зберігав для власного вжитку.

Вартість такого «товару» за цінами «чорного» ринку складає 60 тисяч гривень.

Наркотичні речовини, вилучені у якості речових доказів, направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють канали надходження заборонених речовин. Триває слідство.

Нагадаємо, на вулиці Кирило-Мефодіївській у Києві поліція затримала 20-річного киянина, який робив закладки з наркотиками.