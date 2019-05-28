Поліція зловила молодика, який збував наркотики через закладки



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Правопорушником виявився 20-річний киянин Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили 68 розфасованих пакунків із наркотиками

Під час відпрацювання території дільничні офіцери Шевченківського управління поліції на вулиці Кирило-Мефодіївській зупинили молодика, який поводив себе підозріло. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього поліетиленові згортки із наркотичною речовиною. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що молодик встиг розкласти закладки з наркотиками на території Шевченківського району столиці. Загалом правоохоронці вилучили 68 розфасованих пакунків.

Речовини направили на експертне дослідження.

Правопорушник - 20-річний киянин, зізнався, що збував наркотики через закладки. Зокрема, молодик розповів правоохоронцям, що він спілкувався зі своїм спільником у мережі Інтернет. Хлопець розкладав наркотики та відправляв потенційним клієнтам фото з координатами місцезнаходження товару.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення спільників фігуранта і шляхів отримання наркотичних речовин.