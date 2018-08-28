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    На залізничному вокзалі у Києві чоловік напав з ножем на подорожуючих

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    На залізничному вокзалі у Києві чоловік напав з ножем на подорожуючих

    Нападника затримано і повідомлено про підозру

    Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 36-річному чоловіку, який на Центральному залізничному вокзалі у Києві здійснив розбійний напад на двох подорожуючих громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

    Злочин стався 25 серпня поточного року. «Побачивши двох приїжджих чоловіків, які знаходились в залі очікування залізничного вокзалу, 36-річний зловмисник з ножем напав на них та відібрав особисті речі», - інформують у прокуратурі.

    Невдовзі правоохоронцям вдалося затримати нападника неподалік вокзалу під час спроби збути викрадене майно.

    Наразі злочинцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 187 КК України (розбій). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    До слова, 27 серпня в Києві по вулиці Саперно-Слобідська, 39 в будівлі залізничної станції помер чоловік.

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