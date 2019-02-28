На засіданні Київради скандал: не можуть затвердити порядок денний



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У Київраді не вистачає голосів для затвердження порядку денного

Депутати не можуть дійти згоди через земельні питання

Київська міська рада не може затвердити порядок денний пленарного засідання на 28 лютого.

Суперечку викликають питання порядку денного розділ № 3.6, пункти 1 та 2, за поданням депутатів Київради Олександра Свистунова та Миколи Римар-Щербини щодо затвердження детального плану територій на Оболоні та масиві Позняки.

Це проекти рішень:

«Про затвердження детального плану території в межах вул. Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, Маршала Малиновського у Оболонському районі м. Києва»

«Про затвердження детального плану території в межах проспекту Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва. (Від 11.10.2018 № 08/231-3540/ПР)».

Депутати кількох фракцій вимагають виключити ці питання з розгляду та відмовляються голосувати за затвердження порядку денного у цілому. Тож для прийняття документу бракує голосів, незважаючи на те, що головуючий 4 рази ставив питання на голосування.

Київрада оголосила перерву для консультацій з депутатськими групами.

Як повідомлялося, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

Джерело: Вечірній Київ