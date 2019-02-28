На засіданні Київради скандал: не можуть затвердити порядок денний
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Розсилка
Депутати не можуть дійти згоди через земельні питання
Київська міська рада не може затвердити порядок денний пленарного засідання на 28 лютого.
Суперечку викликають питання порядку денного розділ № 3.6, пункти 1 та 2, за поданням депутатів Київради Олександра Свистунова та Миколи Римар-Щербини щодо затвердження детального плану територій на Оболоні та масиві Позняки.
Це проекти рішень:
- «Про затвердження детального плану території в межах вул. Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, Маршала Малиновського у Оболонському районі м. Києва»
- «Про затвердження детального плану території в межах проспекту Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва. (Від 11.10.2018 № 08/231-3540/ПР)».
Депутати кількох фракцій вимагають виключити ці питання з розгляду та відмовляються голосувати за затвердження порядку денного у цілому. Тож для прийняття документу бракує голосів, незважаючи на те, що головуючий 4 рази ставив питання на голосування.
Київрада оголосила перерву для консультацій з депутатськими групами.
Як повідомлялося, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».
Джерело: Вечірній Київ