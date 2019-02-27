У Києві може з’явитися ландшафтний заказник «Осокорківські луки»



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Природну територію оголосять ландшафтним заказником місцевого значення «Осокорківські луки» Фото: Платформи ВзаємоДії, Facebook

Заказник матиме орієнтовну площу 148 га

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

Згідно з проектом рішення, ландшафтний заказник пропонується створити на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної в Дарницькому районі Києві. Він матиме орієнтовну площу 148 га.

«Територія проектованого заказника розташована уздовж Дніпровського екологічного коридору, багатого на рослини та тварини, занесені до Червоної книги. Зазначу, що зазначена ділянка – це землі комунальної власності столиці. Цим проектом рішення ми доручаємо КО «Київзеленбуд» забезпечити охорону та збереження об’єкту, а також вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою заказника», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.

Прийняття даного рішення сприятиме покращенню стану довкілля мегаполісу та збереже цінні природні комплекси водно-болотних угідь. А ще «Осокорківські луки» – стануть одним з улюблених місць відпочинку як киян, так і гостей столиці, підкреслюють у мерії.

Документ мають розглянути на одному із пленарних засідань Київради.

Нагадаємо, 31 січня депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

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