На зміну дощам у Київ прийшла спека: автодорівці охолоджують дороги (відео)



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Поливомийні машини охолоджують покриття доріг

На вулиці Києва вийшли поливомийні машини

З початку тижня у Києві утримується спекотна погода.

У зв’язку з високою температурою повітря поливомийні машини шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» охолоджують покриття у всіх районах столиці. Про це повідомляють автодорівці на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у зв’язку з високою температурою повітря у Києві введено обмеження руху по столичних дорогах для вантажівок вагою понад 24 тонни з 10-ї години ранку до 22:00. https://glavcom.ua/kyiv/news/cherez-speku-u-kijevi-zaboroneno-ruh-vantazhivok-vden-516922.html

За прогнозами синоптиків, у столиці спека спаде у другій половині тижня.