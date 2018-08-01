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    На зміну дощам у Київ прийшла спека: автодорівці охолоджують дороги (відео)

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    <span lang="UK">Поливомийні машини охолоджують покриття доріг</span> - На зміну дощам у Київ прийшла спека: автодорівці охолоджують дороги (відео)
    Поливомийні машини охолоджують покриття доріг

    На вулиці Києва вийшли поливомийні машини

    З початку тижня у Києві утримується спекотна погода.

    У зв’язку з високою температурою повітря поливомийні машини шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» охолоджують покриття у всіх районах столиці. Про це повідомляють автодорівці на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, у зв’язку з високою температурою повітря у Києві введено обмеження руху по столичних дорогах для вантажівок вагою понад 24 тонни з 10-ї години ранку до 22:00. https://glavcom.ua/kyiv/news/cherez-speku-u-kijevi-zaboroneno-ruh-vantazhivok-vden-516922.html

    За прогнозами синоптиків, у столиці спека спаде у другій половині тижня.

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