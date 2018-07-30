Синоптик розповіла, коли спаде спека у Києві



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Останній день липня буде спекотним і мокрим

У вівторок, 31 липня, у Києві очікуються дощі і спека. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Кияни! Якщо ви скучили за дощем, то 31 липня у столиці якраз знову подощить та погримить. Вдень передбачається близько +28+30 градусів. Дихати буде важкувато», - написала вона.

За її прогнозом, у Києві спека спаде у другій половині тижня. «Трохи градуси попустять в другій половині тижня», - зазначила Діденко.

Також вона повідомила, що у вівторок очікуються дощі на заході України. «Карпати і навколо - тримайтеся!» - написала синоптик.

Крім того, дощі завтра пройдуть на півночі України. Решта території - без істотних опадів.

«Спека втримається на півдні та сході, +28+33 градуси. Загалом очікується +25+30 градусів», - прогнозує Діденко.