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    Синоптик розповіла, коли спаде спека у Києві

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    Синоптик розповіла, коли спаде спека у Києві

    Останній день липня буде спекотним і мокрим

    У вівторок, 31 липня, у Києві очікуються дощі і спека. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «Кияни! Якщо ви скучили за дощем, то 31 липня у столиці якраз знову подощить та погримить. Вдень передбачається близько +28+30 градусів. Дихати буде важкувато», - написала вона.

    За її прогнозом, у Києві спека спаде у другій половині тижня. «Трохи градуси попустять в другій половині тижня», - зазначила Діденко.

    Також вона повідомила, що у вівторок очікуються дощі на заході України. «Карпати і навколо - тримайтеся!» - написала синоптик.

    Крім того, дощі завтра пройдуть на півночі України. Решта території - без істотних опадів.

    «Спека втримається на півдні та сході, +28+33 градуси. Загалом очікується +25+30 градусів», - прогнозує Діденко.

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